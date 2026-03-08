ニューカッスルの指揮官エディ・ハウはFAカップ5回戦のマンチェスター・シティ戦の後、ペップ・グアルディオラ率いるチームの状態がよくなっていると語った。ニューカッスルはこの試合、18分にハーヴィー・バーンズのゴールで先制に成功したが、前半のうちに追いつかれると、後半に2ゴールを許して1-3で敗戦した。シティは前節のノッティンガム・フォレスト戦から10人をターンオーバーしてこの試合に挑んだが、今シーズン5度目の対