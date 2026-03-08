警察官という職業の魅力を知ってもらおうと、道警が16歳以上を対象とした体験イベントを開催しました。（体験の様子）「そうそう、それが一番力が入る」道警本部で開催された「冬のお仕事フェスタ」です。高校生などに、警察官の仕事の魅力を伝えるため、事故の調査や鑑識、山岳救助など様々な体験が行われました。（道警本部採用センター・宇井謙輔所長）「誰かのために力になれるという、やる気のある人を募集しております