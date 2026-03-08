◆女子プロゴルフツアー開幕戦ダイキンオーキッドレディス最終日（８日、沖縄・琉球ＧＣ＝６６１０ヤード、パー７２）プロ２年目の都玲華（大東建託）が通算２オーバーの３６位で開幕戦を終えた。初日は７６と崩して８１位と出遅れ、カットライン上の３９位で予選突破。オフはパットを重点的に取り組み「３日間は良くなってたのが、今日はアドレスに違和感があって、１４番で３パットしてしまった」。１４、１５番で連続ボ