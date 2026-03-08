◇大相撲春場所初日（８日、エディオンアリーナ大阪）横綱・大の里（二所ノ関）が黒星発進した。幕内・若隆景（荒汐）との立ち合いでもろ手で当たるも突き放せず。反撃に出た相手に思わず引いてしまい押し出された。「立ち合いが良くなかった。（引くのは）我慢しきれなかった」と反省した。八角理事長（元横綱・北勝海）は「動きがない時にはたいてしまった。腰が高く、腰、膝が伸びきってしまっていた。右を差せないとすぐに