お笑いコンビ「さや香」の新山（34）が8日放送の日本テレビ「トゲバラ」（後2・00）に出演。日常的に「エゴサ―チ」していることを明かした。同番組は、日ごろ生活する中で心に引っかかるちょっとした悩みや気になっている事・小さな不安を「心のトゲ」と定義。そんな「心のトゲ」を抜くトークバラエティー。新山は「自分はけっこう落ち込むタイプ」とし、「エゴサーチとかをしないやつがメンタル強いみたいな風潮があるけど