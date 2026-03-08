◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が８日、ＷＢＣ１次ラウンド３戦目となるオーストラリア戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。０―０の２回２死一、二塁で迎えた第２打席は飛距離１１１．８メートル（データはＮＰＢ＋）の中飛だった。打った瞬間に東京ドームは歓声に包まれたが、フェンス手前で失速し、ため息に変わった。豪州先発は長身右腕