◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本-オーストラリア(8日、東京ドーム)日本代表・侍ジャパンの大谷翔平選手が2打席連続で打ち取られました。1次リーグここまで2戦2勝の侍ジャパンはすでに2位以上が確定し準々決勝進出が決定。大谷選手はこの日も第1戦、第2戦同様に1番・DHでスタメン出場します。初回の第1打席はオーストラリア先発・マクドナルド投手に2ボール2ストライクから打ちセカンドゴロに倒れます。