外務省の支援による中東からの日本人の退避が進められる中、8日夜、オマーンからのチャーター機が成田空港に到着しました。日本時間の8日午前、オマーンの首都マスカットを出発した政府のチャーター機は8日午後7時半頃、成田空港に到着しました。外務省によりますとこの便には日本時間の8日未明にUAE＝アラブ首長国連邦のドバイやアブダビから陸路で退避した日本人とその家族やオマーン滞在の日本人なども合わせて107人が搭乗した