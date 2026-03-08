米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」（アリゾナ州ツーソン）が７日（日本時間８日）に放送され、新日本プロレスのＮＪＰＷＷＯＲＬＤＴＶ王者ＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）が、ＣＭＬＬ世界ヘビー級王者クラウディオ・カスタニョーリ（４５）に価値ある逆転勝利を収めた。新日本・ＤＤＴと３団体所属の?ジ・アルファ?は、昨年１２月の「コンチネンタル・クラシック」公式戦でジョン