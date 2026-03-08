侍ジャパンは８日にＷＢＣ１次ラウンドＣ組１位突破をかけオーストラリアと東京ドームで対戦。天覧試合となったこの日の一戦には天皇、皇后両陛下と内親王殿下の愛子さまがご来場された。試合前会見に臨んだ井端弘和監督（５０）は「本当にありがたことですしゲーム終了まで気を引き締め、日本らしい野球をしたい」と背筋を伸ばす。前夜７日の韓国戦（同）でも４打数２安打（１本塁打含む）３打点と活躍した日本の４番打者・吉