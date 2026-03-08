巨人・田中将大投手（３７）は８日に、阪神とのオープン戦（甲子園）で今季初先発。２度目の実戦登板で３回３１球を投げ、１安打無失点と好投した。田中将は初回から先頭の近本に四球を与え、続く中野を三ゴロ、一死二塁から中川を遊ゴロとし、二死三塁のピンチとなったが、強打者の４番・大山を投ゴロに仕留めて危機を脱した。その後の２回はわずか８球で無失点、３回も三者凡退と、安定感のある投球でスコアボードに「０」を