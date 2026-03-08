大相撲春場所初日（８日、大阪府立体育会館）、綱取りに挑む大関安青錦（２１＝安治川）が小結若元春（３２＝荒汐）を下して白星スタートを切った。立ち合いで若元春が左へ飛ぶ?奇襲?を仕掛けたが、安青錦は落ち着いて対応。低い体勢のまま前へ出て力強く寄り切った。取組後の支度部屋では「いつもと変わらず、だいぶ緊張した。その中で（相手の変化に）体が対応できて良かったです」とうなずいた。この日は綱取りを期待する