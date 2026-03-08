２月１７日に５６歳で亡くなったロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」真矢さんを追悼する「真矢献花式〜ＥｔｅｒｎａｌＭｅＬｏＤｙ〜」が８日、神奈川・横浜市のぴあアリーナＭＭで開催。メンバーのＲＹＵＩＣＨＩ、ＳＵＧＩＺＯ、ＩＮＯＲＡＮ、Ｊが参列し、ＬＵＮＡＳＥＡとしてコメントを発表した。この日、一般のファンへの解放前、真矢さんの家族と、ＬＵＮＡＳＥＡメンバーも献花したという。４人は「本日は真矢