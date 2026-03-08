◇オープン戦楽天0―0DeNA（2026年3月8日静岡）楽天の新助っ人ウレーニャが抜群の安定感を披露した。先発して5回を散発の3安打。3奪三振で無四球と制球も問題なく「とてもいい感覚で投げることができた」と満足そうに話した。ドミニカ共和国出身で大リーグ通算44勝を誇る34歳。序盤は最速で156キロを計測した直球を軸に押し込み、中盤は緩急を効果的に使った三木監督も「マウンド上で支配力を感じる」と絶賛。「先発