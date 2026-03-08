◇大相撲大相撲春場所初日（2026年3月8日エディオンアリーナ大阪）綱獲りの期待がかかる安青錦は、良い緊張感を持って初日に臨めたようだ。意表を突く若元春の変化にも落ち着いて対応。突き放して左を差すと、低い前傾姿勢をキープしたまま一気に押し切った。今場所は全体的に体が丸くなって、大きくなった印象を受ける。力強さも1ランクアップした感じだ。象徴的なのが、左でまわしを引きつけて相手の上体を起こした場面