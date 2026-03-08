◇明治安田J1百年構想リーグ第5節G大阪3―2長崎（2026年3月8日パナスタ）G大阪は長崎に逆転勝ちし、西地区首位に浮上した。両チーム合わせて5得点の口火を切ったのがFWデニス・ヒュメットだ。前半13分、負傷が癒えて公式戦3試合ぶりの出場となったFWイッサム・ジェバリからのスルーパスを受けて右足一閃。リーグ3試合連発で「良い感触だね」と笑みを浮かべた。ストライカーらしいメンタルが、この一撃を呼び込んだ。