アリサ・リュウ＝2026年2月19日、イタリア・ミラノ（共同）フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ冬季五輪金メダルのアリサ・リュウ（米国）が世界選手権（25日開幕・プラハ）を欠場することが8日、分かった。前回大会は坂本花織（シスメックス）の4連覇を阻んで初優勝。米国協会の関係者は「五輪後に休みなく活動が続いてきた」と理由を説明した。五輪で男子を制したミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）も出場しな