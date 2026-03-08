・9日の天気広島県南部はだいたい晴れますが、夕方以降は雨や雪のところがありそうです。北部は夜遅くには広く雪や雨でしょう。・気温広島市：最低気温 2度、最高気温 11度庄原市：最低気温 氷点下4度、最高気温 10度・週間予報10日は午前中、北部で雪。その後の天気は回復するでしょう。