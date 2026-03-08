還暦世代が、老後の資金や健康について楽しみながら学ぶイベントが開かれました。 【動画】老後の資金や健康について学ぶイベント「はまきた還暦フェス」＝静岡・浜松市 3月8日に行われた「はまきた還暦フェス」は、還暦世代にセカンドライフを有意義に過ごしてもらおうと企画されたイベントです。 会場には、老後の資金や健康などについて学べる企業ブースのほか、お茶や干し柿など、体にやさしい食品が並びました。 ま