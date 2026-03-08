7日夜、三次市の民家を全焼する火事がありました。住人の70代の男性と連絡が取れていません。火事があったのは、三次市十日市中の木造2階建ての住宅です。消防によると7日午後10時半ごろ付近の住民から「家が燃えている」と通報が相次ぎました。消防車6台が出動し、火は約5時間後に消し止められましたが、住宅1棟を全焼しました。■隣のマンションの住人「家に戻ってきたら火の粉が舞っているのが見えたので、慌てて車を動かして逃