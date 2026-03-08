広島市内のスケートリンクでイベントが開かれ、冬季オリンピックによる人気の高まりもあって多くの家族連れでにぎわいました。広島市東区の「ひろしんビッグウェーブ」で開かれた「スケートフェスティバル」は幅広い世代にスケートに親しんでもらおうと毎年開催されています。料金は通常の半額、また今年は冬季オリンピックによる人気の高まりもあって普段の2倍となる1300人以上が来場しました。子どもを