2026年3月8日の道内は、日本海側を中心に雪や風が強まり、稚内市の宗谷岬では最大瞬間風速26.1メートルを記録しました。雪とともに強い風が吹き荒れた稚内市。宗谷地方では一時、暴風雪警報も発表されました。きょう（3月8日）の道内は、冬型の気圧配置の影響で、日本海側を中心に雪や風が強まりました。(3月8日)午後6時までの最大瞬間風速は、宗谷岬で26.1メートル、稚内で25.6メートルを記録しています。宗谷