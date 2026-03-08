これまで焼却処分していたプラスチックのごみをリサイクルする工場が長崎市に完成しました。 8日に竣工式が行われたのは、長崎市神ノ島町の「神ノ島リサイクル工場」です。 長崎市ではこれまで、洗面器などの「プラスチック製品」を焼却処分していましたが、この工場の完成でリサイクルできるようになります。 （鈴木長崎市長） 「市民の分別に関する手間も格段に軽減され、よりプラスチックの回収が進むのではと期待」 4月か