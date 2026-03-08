◇オープン戦DeNA0―0楽天（2026年3月8日静岡）DeNA先発・石田裕太郎が奪三振ショーを披露した。初回を3者連続三振の圧巻の立ち上がり。2回に2安打と四球で2死満塁とするも、太田を外角の148キロ直球で見逃し三振に仕留めた。4回を2安打無失点で毎回の9奪三振。「イニングより多く三振を取ろうと思っていたので良かった」と喜んだ。さらなる飛躍が期待される3年目の右腕。相川監督は「球は良かったと思うし、継続し