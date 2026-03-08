Ä¹ºê¸©¤È·§ËÜ¸©¤À¤±¤Ë¼«À¸¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥·¥Þ¥Ð¥é¥¤¥Á¥´¡×¤¬Å·Áð»Ô¤ÎÎ¤»³¤Ç¼Â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥·¥Þ¥Ð¥é¥¤¥Á¥´¡×¤Ï¡¢1904Ç¯Ä¹ºê¸©Åç¸¶»Ô¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é²Ê¥­¥¤¥Á¥´Â°¤Î¿¢Êª¤Ç¡¢´Ä¶­¾Ê¤¬¶á¤¤¾­Íè¡¢ÀäÌÇ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤ÀäÌÇ´í×üⅡÎà¤Ë»ØÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å·ÁðÃÏÊý¤Ë¤Ï¿ô¤«½ê¤Î¼«À¸ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Å·Áð¼«Á³¸ø±à¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¶¨²ñ¤Î¶â°æ·û¾¼²ñÄ¹¤Ï¡Ö¸«¤Ä¤±¤Æ¤â¸«¤ë¤À¤±¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£