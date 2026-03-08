2月17日に56歳で亡くなったロックバンドLUNA SEAのドラマー真矢さんの献花式が8日、横浜・ぴあアリーナMMで開催され、約3万人のファンが訪れて、最後の別れに涙を流した。会場には24年に撮影した真矢さんの大きな遺影が飾られた。その遺影を挟むように、両サイドには生前最後のステージとなった昨年の東京ドーム公演と、96年横浜スタジアムで行われた「真冬の野外」公演で披露した360度回転ドラムでのステージパフォーマンスの肖像