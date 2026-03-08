◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組韓国４―５台湾＝延長１０回タイブレーク＝（８日・東京ドーム）韓国は、１次ラウンド突破の可能性をかけた台湾戦に、壮絶なシーソーゲームの末に敗れた。韓国メディアは「集中力が落ちたのか」などと敗因を報じた。韓国代表は７日午後７時から侍ジャパンと対戦。６−８で敗れたが、打線は活発だった。韓国メディアの「聯合ニュース」は日本戦を「打撃戦では引けを取らなかった」と振り返ったが、