南九州に春の訪れを告げる伝統行事「初午祭」が霧島市の鹿児島神宮であり、多くの見物人でにぎわいました。 鹿児島神宮の「初午祭」は五穀豊穣などを願う伝統行事で、470年以上の歴史があるとされています。 背中に花などの飾りをつけ、首には鈴をかけた14頭の「鈴かけ馬」が踊り連を引き連れ、参道を練り歩きました。 中でも、6歳のポニーが子どもたちに引かれて歩く姿が人気を集めていました。 （親子で引き手を務める