三菱ＵＦＪ信託銀行がオフィスワーカーに「働きたい街」を尋ねた調査で、東京駅前の「丸の内」が３年連続で１位となった。交通の利便性や、街の雰囲気が好評を得た。２位は大手町で、３位新宿、４位日本橋と、都内のビジネス・商業エリアが上位を占めた。東京以外では、５位にみなとみらい（横浜市）、７位に大宮＆浦和（さいたま市）などが選ばれた。前年調査と比べ、日本橋や八重洲など、東京駅東側の地域で人気が上昇した