大腸がんや脳腫瘍で闘病し、２月１７日に５６歳で死去したロックバンド・ＬＵＮＡＳＥＡのドラマー・真矢さんの献花式が８日、神奈川・ぴあアリーナＭＭで営まれた。一般献花前には、ボーカル・ＲＹＵＩＣＨＩらメンバーがそろって参列。ファン３万人が涙ながらに別れを惜しんだ。雲一つない青空の下、真矢さんは「ラストステージ」を迎えた。祭壇に置かれた３台のドラムはスポットライトを浴び、まるでステージのよう。中央