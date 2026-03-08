22年9月、22歳で亡くなった俳優の梶田冬磨さんの妻でモデルの青木菜花（26）が8日、自身のインスタグラムを更新。春から娘とマレーシアに移住すると報告した。青木は「突然にはなりますが今年の春より娘と親子留学をしにマレーシアに移住をすることにしました！」とし「私にとってとても大きな決断で簡単に決められたことではないです。沢山、沢山悩んでいろんな思いがある中で今回この決断をすることができました」とつづっ