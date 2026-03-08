WBCの日本―オーストラリア戦の観戦に臨まれる天皇、皇后両陛下と愛子さま＝8日夕、東京ドーム天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは8日、東京ドームで開かれたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次リーグの日本対オーストラリア戦を観戦された。宮内庁によると、野球の国際試合の「天覧試合」は1966年11月の日米野球以来60年ぶり。両陛下のWBC観戦は、皇太子時代の2006年と09年に続き3回目で、愛子さまは初めて。ご一家