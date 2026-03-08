伊勢ヶ浜親方（元横綱照ノ富士）から弟子の伯乃富士への暴力行為があり、親方が場所を休場する措置を取られたことに関し、伯乃富士は初日の取組後「ご迷惑、ご心配をおかけして申し訳ない」とトラブルについて謝罪した。親方は部屋での指導は可能で、伯乃富士は「今までやってきたことをやり切ると、師匠と話をした」と明かした。