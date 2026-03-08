「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、Ｇ大阪３−２長崎」（８日、パナソニックスタジアム吹田）Ｇ大阪が今季最多３ゴールで西地区首位に浮上した。前半はリードを許して折り返すも、後半にＤＦ中谷進之介が同点ゴール。同３８分にはＣＫのこぼれ球を、ＤＦ半田陸が右足で決めて逆転した。半田を本職の右ではなく、左サイドバック（ＳＢ）で起用したドイツ人のビッシング監督は「彼はずっといいプレーを続けている。フィジカルの強