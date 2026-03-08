韓国代表が重要な台湾戦で延長タイブレークの末に敗れた。準々決勝進出のためには「場合の数」を計算しなければならない状況に追い込まれた。韓国メディア『OSEN』が「“日本を応援しましょう”可能性は非常に低いが…オーストラリア戦は5点差勝利が必須、3失点なら脱落だ」と題して注目している。【写真】ド迫力の“開脚”も！韓国プロ野球“美脚美女”の大胆始球式韓国は3月8日、東京ドームで行われたWBC1次ラウンドの台湾戦で4-