【その他の画像・動画等を元記事で観る】 JYPとソニーミュージックによる日韓合同オーディション･プロジェクト「Nizi Project Season 2」から誕生したグローバル･ボーイズグループ “NEXZ”のアリーナツアーが決定した。 ■東京・大阪の二大アリーナで彼らのパフォーマンスは加速する！ “NEXZ (読み：ネクスジ)”はJYPが送り出す “Stray Kids” 以来約6年ぶりの