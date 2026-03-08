野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は8日、東京ドームで日本代表が豪州代表と対戦。試合前には、大谷翔平投手（ドジャース）が豪快な打撃練習を披露。対戦相手の豪州選手たちも、笑顔で圧巻のパフォーマンスを堪能した。 ■豪州選手も揃って笑顔で見学 日本代表「侍ジャパン」はここまで、チャイニーズ・タイペイ代表と韓国代表に連勝。1次ラウンド・