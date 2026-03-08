中国の王毅外相は8日、全人代＝全国人民代表大会の記者会見を行い、冷え込んでいる日中関係の今後について「日本の選択にかかっている」と強調しました。王毅外相は8日、北京で開催されている全人代＝全国人民代表大会にあわせて行った記者会見で、「日中関係の行方は日本の選択にかかっている」と述べました。関係改善には高市首相の台湾有事を巡る発言の撤回が必要との認識を示したとみられます。王毅外相は、また、「台湾問題は