ノア８日の横浜大会でＧＨＣヘビー級王者のＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａ（３３＝稲村愛輝）が挑戦者の拳王（４１）を下し、Ｖ５に成功した。稲村はかねて拳王との防衛戦を望んでいたが、極悪軍「ＴＥＡＭ２０００Ｘ（Ｔ２ＫＸ）」の横やりでこの日まで実現せず。満を持しての一騎打ちとなった。序盤に稲村は顔面にハイキックが決まると、一時立ち上がれないほどの大ダメージを負う。なんとかショルダータックルで活路を見