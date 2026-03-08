ノア８日横浜大会のＧＨＣジュニアヘビー級タッグ選手権は、挑戦者のドラゴン・ベイン（２６）、アレハンドロ組がダガ（３７）、小田嶋大樹（２４）組を撃破し、第６５代王者に輝いた。ベイン組は今年行われたジュニアタッグリーグを優勝し、今回タイトル初挑戦。公式戦でもダガ組を破っている。ベイン組はプランチャの同時発射など、華麗な空中殺法で王者組に迫る。負けじと王者組からはトペスイシーダを同時発射されるなど