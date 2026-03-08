新日本プロレス８日尼崎大会の「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ（ＮＪＣ）」１回戦で、海野翔太（２８）がチェーズ・オーエンズ（３６）を下し、２回戦（１４日、名古屋）に進出した。昨年大会の準優勝者が、悲願の頂点へ好スタートだ。極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のオーエンズと激突した海野は、高橋裕二郎とディック東郷の介入で苦戦を強いられる。さらにオーエンズには急所攻撃からのＣトリガーを浴び