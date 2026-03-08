千葉県佐倉市を中心に集まった男女4人組ロックバンド「明くる夜の羊」が、本日8日に東京・新代田FEVERにて＜東名阪 tour 2026「stairway far away」＞最終公演を開催。その公演上にて、バンダイナムコミュージックライブ内の音楽レーベル・UNIERAより7月22日(水)にメジャー1st EPをリリースすることを発表した。メジャー1st EPは、明くる夜の羊がこれまで大切にしてきた叙情性とダイナミックなバンドサウンドがより鮮やかに結実し