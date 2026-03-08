10-FEETが3月18日、約1年8ヶ月ぶり22枚目のCDシングル「壊れて消えるまで」をリリースする。このCDシングルリリースに先がけて、タイトル曲「壊れて消えるまで」が今晩3月9日(日)AM0:00より先行配信されることがアナウンスされた。新曲「壊れて消えるまで」は、3月13日より全国公開の映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』主題歌として書き下ろされたナンバーだ。なお、この発表と同時に新たなアーティスト写真も公開された。CD