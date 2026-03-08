ロックバンドSHAZNAのボーカル・IZAM（53）が8日、自身のX（旧ツイッター）を更新。2月17日に56歳で死去したロックバンドLUNA SEAのドラマー・真矢さんの献花式に参列したことを明かした。 【写真】大勢のファンに迎えられる真矢さん IZAMは「真矢さんの献花式に行って参りました。大きな真矢さんに感謝を込めて御礼を伝えてきました。かなり堪えましたが…笑顔で真矢さんにいただいた言葉を胸に頑張る事