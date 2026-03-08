◇オープン戦中日8―1広島（2026年3月8日マツダ）中日のプロ22年目のベテラン・涌井秀章が2番手で登板。5回を4安打1失点に抑えた。39歳の右腕は先発の37歳・大野雄大の後を受けて計76歳リレー。毎回走者を背負ったが最少失点で切り抜けた。「フォームのバランスが良くない。遠投とか（修正のために）いろいろやることはある」と涌井。それでもオープン戦は2試合を投げて防御率1・13。熟練の投球で結果を残している。