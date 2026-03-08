将棋の藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑む第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）7番勝負第5局は8日午前9時、永瀬の先手で1日目が始まった。戦型は相掛かりへ進み、午後6時の封じ手までに46手進んだ。藤井が変化した。8手目、先手・永瀬が打診した角交換を拒否。△3四歩と角道を開けず、△6二銀と右銀を活用した。藤井は7手目▲7七角の将棋を後手で78局経験し、77局は△3