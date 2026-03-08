東京・杉並区で住宅3軒が燃える火事があり、1人が死亡しました。火元の住宅に住む高齢女性とみられています。【映像】現場の様子8日午後3時前、杉並区善福寺で周辺住民から「火が出ている」と通報がありました。警察や消防によりますと、2階建て住宅から火が出て、ポンプ車など25台が消火活動にあたりましたが、周辺の共同住宅などに延焼して、合わせて3軒が燃えました。火元の住宅の台所付近からは女性の遺体が発見された