若者による抗議デモで政権が崩壊したネパールの総選挙で、ラッパー出身の新興政党の首相候補が前の首相を破り当選しました。【映像】当選した元ラッパーのシャハ氏ネパールでは去年9月、SNSの使用を禁止した政府への抗議デモが拡大した結果、70人以上が死亡し、当時のオリ首相が辞任に追い込まれました。5日に政変後初の総選挙が行われ、現地メディアは新興政党「国民独立党」が第一党に躍進する見込みだと伝えています。中