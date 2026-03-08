乗客5人が死亡した地下鉄日比谷線の脱線事故からきょうで26年となるのに合わせて、東京メトロの社長らが慰霊碑に花を手向けました。【映像】脱線した列車や現場の様子（当時の映像）東京メトロ・小坂彰洋社長「たゆみなき安全の追求を実行していくということを、お誓い申し上げました」小坂社長らは事故が起きた時刻と同じ午前9時1分に慰霊碑に花を手向け、黙とうをささげました。2000年3月8日、日比谷線が中目黒駅の近くで