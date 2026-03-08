きょう夕方、富山市の富山高等支援学校の敷地内で火事がありました。この火事によるけが人はいませんでした。消防などによりますと、きょう午後4時50分ごろ、富山市坂本の富山高等支援学校から火が出ていると近所の人から119番通報がありました。かけつけた消防により火はおよそ50分後に消し止められましたが校舎の一部などを焼いたとみられます。この火事によるけが人はいませんでした。近所の人によると学校はすでに卒業式を終え